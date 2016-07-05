СМИ показали, как живет чиновник "Укрзализныци" - участник резонансного ДТП под Киевом (фото)

Фотографии дома передали боярские активисты, передает LB.ua.

Участок обнесен высокими забором, из-за которого виднеются очертания внушительного строения. Координаты участка - 50° 19' 32.4" North, 30° 13' 39.9" East (:50.325680, 30.227737).

Расположен дом по адресу: с. Забирье, ул. Лисова 29. По словам активистов, таблички с номером на доме нет, но он расположен между 27 и 31 номерами. Согласно данным Реестра прав на недвижимое имущество, право собственности на участок и дом площадью 317, 3 м.кв. принадлежит дочери Ивана Федорко Юлии Матяш (Федорко) 1991 года рождения.

Читайте такжеРезонансное ДТП с участием пьяного чиновника "Укрзализныци": виновнику сообщено о подозрении

Кроме того, Юлия Федорко является соучредительницей компании "Риф-транс ЛТД", которая занимается грузовыми перевозками. Весьма любопытный факт, учитывая, что до вчерашнего дня ее отец работал директором по грузовым перевозкам и логистике в "Укрзализныце". В уставный фонд компании девушка внесла 5 млн гривен в возрасте 19 лет. В собственности Юлии также находится автомобиль Audi A4 2016 года выпуска, стоимостью более 50 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, утром 4 июля народный депутат фракции «Народный фронт», советник министра МВД Антон Геращенко на своей странице в сети Facebook написал, что накануне на дороге, ведущей на Боярку Киевской области, в машину известного журналиста Левина, в которой он ехал вместе с женой и тремя детьми, въехал пьяный водитель Audi Q7. В результате аварии жену журналиста и одного из его малолетних сыновей доставили в больницу с многочисленными травмами.

Читайте такжеДТП с участием пьяного чиновника "Укрзализныци": появились видео с места происшествия

Пьяным водителем оказался начальник отдела грузовых перевозок "Укрзализныци" Иван Федорко. Министр инфраструктуры поручил председателю правления публичной акционерной компании "Укрзализныця" Войцеху Бальчуну уволить Федорко с занимаемой должности.

Потом "Укрзализныця" сообщила об увольнении Федорко и выразила сочувствие пострадавшим в ДТП и надежду на объективное расследование инцидента правоохранительными органами.

По данным СМИ, в настоящее время Федорко находится в больнице "Укрзализныци" после ДТП и бегства от врачей, которые пытались сделать тест на содержание алкоголя в его крови.

Геращенко добавил, что к его палате приставили охрану, чтобы не сбежал, сейчас готовятся документы в суд о выборе меры пресечения.