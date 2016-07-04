Под Киевом пьяный начальник отдела "Укрзализныци" на Audi врезался в автомобиль журналиста (фото)

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook сегодня утром.

"Жена Максима и один из его малолетних сыновей доставлены в больницу с многочисленными травмами. Пьяный негодяй сначала размахивал удостоверением помощника председателя Рады ветеранской организации МВД, а когда новые патрульные полицейские объяснили ему, что "ксивы" больше не работают, сбежал из больницы, где должны были проводить освидетельствование на алкоголь. По этому факту проводится служебная проверка", - написал Геращенко.

Читайте такжеДепутат Барна попал в ДТП на Харьковщине, возвращаясь из зоны АТО (фото)

По его словам, водителем Audi Q7 оказался начальник отдела грузоперевозок "Укрзализныци" Иван Федорко, «друг и соратник уволенного год назад с уголовными делами, скандального начальника Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина».

"По факту ДТП начато уголовное производство. Иван Федорко разыскивается сотрудниками уголовного розыска. Думаю, что прячется у кого-то из друзей, ожидая, когда выветриться алкоголь. Но это ему не поможет. Он и его семья должны молиться, чтоб ребенок и жена Макса Левина остались живы, после его злодеяния. Также я обратился к министру инфраструктуры Владимиру Омельяну и директору "Укрзализницы" Войцеху Бальчуну с требованием немедленно уволить с занимаемой должности Ивана Федорко за действия, препятствующие следствию. А также провести служебную проверку результатов его работы на своем посту. Ивана Федорко и его покровителей предупреждаю - дело замять, как обычно надеяться в таких случаях, не получится. Придется отвечать по закону", - подчеркнул Геращенко.