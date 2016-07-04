"Укрзализныця" уволила директора по грузоперевозкам Федорко из-за скандального ДТП

"По состоянию на 16:00 4 июля 2016 года приказом ПАО "Укрзализныця" о прекращении трудового договора (контракта) уволен с должности директора по грузовым перевозкам и логистике Иван Федорко. Под приказом свои подписи поставили председатель правления и четыре члена правления ПАО "Укрзализныця»", - сказано в сообщении.

Также "Укрзализныця" выразила сочувствие пострадавшим в ДТП и выразила надежду на объективное расследование данного инцидента правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, утром 4 июля народный депутат фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в сети Facebook написал, что вчера по дороге на Боярку Киевской области в машину известного журналиста Максима Левина, в которой он ехал вместе с женой и тремя малолетними детьми, въехал пьяный водитель на Audi Q7, вследствие чего жена журналиста и один из его малолетних сыновей доставлены в больницу с многочисленными травмами.

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Пьяным водителем оказался начальник отдела грузоперевозок "Укразализныци" Иван Федорко, по факту ДТП начато уголовное производство.

Геращенко также обратился к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и руководителю "Укрзализныци" Войцеху Бальчуну с требованием немедленно уволить с занимаемой должности Ивана Федорко за действия, препятствующие следствию, а также провести служебную проверку результатов его работы на своем посту.

Министр инфраструктуры поручил главе правления публичной акционерной компании "Укрзализныця" Войцеху Бальчуну уволить Федорко с должности. Затем "Укрзализныця" приняла решение отстранить от работы Федорко на период выяснения обстоятельств ДТП.

По данным СМИ, в настоящее время Федорко находится в больнице "Укрзализныци" после ДТП и бегства от врачей, которые пытались сделать тест на содержание алкоголя в его крови.

Геращенко добавил, что к его палате приставлена охрана, чтобы не сбежал, сейчас готовятся документы в суд на выбор меры пресечения.