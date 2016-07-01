Янтарные войны: на Ривненщине 60 человек с дубинками пытались помешать изъятию орудия для добычи "солнечного камня"

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в Ривненской области, вечером 30 июня во время отработки Сарненского района в урочище «Азалия», возле Клесова, полицейские изъяли у старателей мотопомпу, принадлежности для незаконной добычи янтаря и автомобиль.

Во время изъятия группа неизвестных численностью около 60 человек с деревянными дубинками заблокировала дорогу и грозилась применить физическую силу. На предупреждения сотрудников полиции прекратить противоправные действия копатели янтаря не реагировали, вели себя агрессивно. Однако полицейские пресекли правонарушение и доставили выявленный у старателей автомобиль с мотопомпой и другим орудием для добычи янтаря в Сарненский отдел полиции.

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По факту нарушения правил охраны или использования недр открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, а по факту сопротивления работникам полиции – по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

Продолжается досудебное расследование.