В оккупированной Евпатории пляж под покровом ночи заливают бетоном (видео)
07:20, 07 июня 2016Общество
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В интернете появились кадры, на которых видно, как ночью к одному из пляжей Евпатории подъезжает техника, с помощью которой заливают бетоном местный пляж.
В Евпатории ночью заливают бетоном пляж / Скриншот
Как удалось выяснить авторам видео, речь идет о пляже под названием "Трехгорка", расположенном на ул. Симферопольской, передает 15 минут.
Предположительно, на его месте хотят сделать автостоянку.
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"Под покровом тьмы пляж Трехгорка в Евпатории на ул. Симферопольская крушат и подготавливают под закатку в асфальт. В то время, как Аксенов с голубых экранов говорит нам о 100-метровой зоне в Крыму", - говорится в описании к видео.
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