В оккупированной Евпатории пляж под покровом ночи заливают бетоном (видео)

Как удалось выяснить авторам видео, речь идет о пляже под названием "Трехгорка", расположенном на ул. Симферопольской, передает 15 минут.

Предположительно, на его месте хотят сделать автостоянку.

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"Под покровом тьмы пляж Трехгорка в Евпатории на ул. Симферопольская крушат и подготавливают под закатку в асфальт. В то время, как Аксенов с голубых экранов говорит нам о 100-метровой зоне в Крыму", - говорится в описании к видео.