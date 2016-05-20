Суд Киева разрешил следователям Генпрокуратуры обыскать офис YouTube в США

"Предоставить следователю и членам следственной группы временный доступ к информации и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, а именно к информации, которой владеет компания YouTube LLC, расположенная по адресу: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountian View, California, 94043, US., и размещена на сайте "YouTube" (https://www.youtube.com)", - говорится в постановлении от 2 марта, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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Отмечается, что следователь может получить данные пользователя (электронный и IP-адрес, хосты, с которых происходила регистрация), обнародовавшего видео "Как Чоботар песок продавал серия 1", "Как Чоботар песок продавал серия 2", "Как Чоботар песок продавал серия 3".

Напомним, 27 ноября Печерский суд Киева обязал администрацию социальной сети Facebook предоставить доступ к штаб-квартирам в Менло-Парке и Лондоне.