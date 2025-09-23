Новинка на 1 балл обошла бывшего лидера Galaxy S25 Ultra и на 11 балоов – iPhone 16 Pro Max.

В конце августе Google представила свои новые флагманские смартфоны Pixel 10. Помимо ИИ-функций и магнитной зарядки, новинкам есть чем похвастаться и в других областях: по результатам тестов лаборатории DxOMark экран Pixel 10 Pro XL получил наивысшую оценку и занял первую строчку соответствующего рейтинга.

Pixel 10 Pro XL набрал 161 баллов, обойдя таких серьезных конкурентов, как Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max и HONOR Magic 8 Pro.

На бумаге его 6,8-дюймовая LTPO OLED-панель не выглядит как заметный апгрейд по сравнению с предшественником: такое же разрешение 2992 x 1334 пикселей, частота обновления 120 Гц и защитное стекло Gorilla Glass Victus 2. Однако в DxOMark отмечают ряд улучшений, которые в совокупности делают этот экран лучшим среди всех устройств, ранее оцененных в лаборатории.

Видео дня

Среди них – новый режим ШИМ с частотой 480 Гц, который снижает нагрузку на глаза. Кроме того, новейший флагман Google может снижать яркость до 4 нит в темноте и до 2200 нит при максимальной яркости HDR на всей панели. Лаборатория высоко оценила точность цветопередачи, хорошую адаптацию к меняющимся уровням яркости и высокую отзывчивость экрана,

Что интересно, дисплей базового Google Pixel 10 лишь немногим уступает Pixel 10 Pro XL, деля второе место рейтинга с ультимативным флагманом Samsung Galaxy S25 Ultra.

В рейтинге камерофонов DxOMark новый флагман Google занимает четвертое место. Выше только Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Pro и Pura 80 Ultra.

По слухам, будущий флагман Samsung Galaxy S26 Ultra получит продвинутый OLED-экран M14, который может установить новый стандарт в индустрии. Он предложит выше яркость, но ниже энергопотребление, а также наличие ИИ-функции.

Вас также могут заинтересовать новости: