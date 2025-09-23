Эти инциденты страна рассматривает "очень серьезно", отметил премьер-министр.

Россия трижды нарушила воздушное пространство Норвегии в этом году. Об этом сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере на встрече представителей стран-членов НАТО 23 сентября, пишет The Guardian.

"Инциденты в Норвегии меньше по масштабу, чем нарушения против Эстонии, Польши и Румынии как по месту, так и по продолжительности. Впрочем, это инциденты, которые мы рассматриваем очень серьезно", - сказал Стере.

Он рассказал, что два нарушения воздушного пространства со стороны РФ произошли над морем к северо-востоку от Варде в апреле и августе, а третье - над безлюдной территорией вдоль сухопутной границы в Восточном Финнмарке в июле.

По словам премьер-министра, нарушения границы с участием российских истребителей Су-24, Су-33 и самолетов L410 Turbolet продолжались от одной до четырех минут, впрочем, пока Норвегия не может определить, были ли они преднамеренными или случились "из-за навигационных ошибок".

"Независимо от причины, это неприемлемо, и мы четко дали это понять российским властям", - сказал Стере.

Вторжение РФ в воздушное пространство стран НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности, поскольку в небе Польши находились потенциально вражеские беспилотники. Впоследствии премьер-министр страны Дональд Туск официально заявил, что в Польшу вторглись российские дроны и что угроза была ликвидирована "благодаря решительным действиям" командиров, солдат, пилотов и союзников.

19 сентября сразу три носителя ракет "Кинжал" вторглись в воздушное пространство Эстонии. Российские самолеты МиГ-31 сначала летели в направлении столицы Таллинна, а затем кружили около 12 минут, пока итальянские F-35, дислоцированные в регионе, не были подняты в воздух для перехвата.

Эксперты Defense Express оценили угрозы для Европы со стороны российских "Шахедов". По их словам, эти ударные беспилотники уже сейчас способны долетать до Дании, Германии и Италии, а если появятся пусковые площадки на территории Беларуси - дроны достанут и до Испании.

