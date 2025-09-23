В дендропарке "Добропарк" под Киевом открылась масштабная осенняя тыквенная локация.
Как отмечается на странице парка в Facebook, в этом году для посетителей там обустроили несколько инсталляций:
- домик из тыкв;
- тыквенные пирамидки, телеги и другие тематические декорации;
- разноцветные хризантемы;
- тюки с сеном, осенний декор и зоны для отдыха.
При этом гостям советуют посещать "Добропарк" как днем, так и оставаться на вечер, чтобы сделать теплые фото на закате и увидеть, как на локации зажигаются сотни огоньков.
Как посетить "Добропарк"
Дендропарк "Добропарк" расположен в селе Мотыжин в 29 километрах от Киева по Житомирской трассе.
Доехать до парка можно на маршрутках номер 373, 375 и 711 от станции метро "Житомирская".
Стоимость билетов в парк для взрослых составляет 400 гривень, для детей и льготников – 300 гривень.
Парк работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Куда еще пойти в Киеве осенью
Как сообщал УНИАН, ранее на Певческом поле в Киеве открылась традиционная осенняя выставка хризантем. В этом году она получила название "Знаки Зодиака", а посетить ее можно будет до 26 октября 2025 года.
Также в этом году, как и в прошлом, много хризантем высадили в столичном Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины.
Кроме того, прекрасными локациями для осенних прогулок в Киеве являются "Музей под открытым небом в Пирогово" и парк "Феофания".
