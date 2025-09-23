Премьера сериала запланирована на 22 октября 2025 года.

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер хоррор-триллера сериала "Лазарь" (Lazarus), создателем которого выступил известный американский писатель в жанре детектива и триллера Харлан Кобен. Широкой аудитории он наиболее известен как автор романов, на основе которых были сняты популярные сериалы Netflix "Безопасность", "Держись ближе", "Незнакомка", "В глухом лесу" и другие.

Новый сериал рассказывает о судебном психологе Лазе, который расследует нераскрытые дела об убийствах, вернувшись в родной дом после смерти отца.

Главные роли в шоу исполнили Сэм Клафлин ("Ангелы Чарли", "До встречи с тобой", "Энола Холмс", франшиза "Голодные игры", сериал "Дейзи Джонс и The Six"), Билл Найи ("Реальная любовь", "Пираты Карибского моря: На краю света", "Рок-волна", "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: часть 1", "Жить", франшиза "Другой мир") и Александра Роуч ("Железная леди", сериалы "Утопия", "Грешники", "Убивая Еву").

Соавтором сериала выступил английский сценарист Дэнни Броклхерст, который также был шоуранером большинства сериалов на основе романов Кобена для Netflix.

Первый сезон "Лазаря" будет насчитывать шесть эпизодов, которые станут доступны одновременно.

