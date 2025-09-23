Во многих областях на почве ожидаются заморозки до -3°.

В Украине вскоре ожидаются осенние заморозки. Об опасности предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, "минус" на почве ожидается минимум три ночи подряд.

В частности, ночью 25 сентября в северной части страны температура на почве упадет до 0°...-3°.

Также 26-27 сентября уже по всей Украине, кроме юга и Закарпатья, ожидаются заморозки 0°...-3°.

Из-за опасности объявлен І уровень опасности, желтый.

В среду, 24 сентября, в Украине ожидается переменная облачность.

В западных, северных и Винницкой областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории сохранится погода без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью снизится до +8°...+13°. Днем в северных, большинстве западных и центральных областей похолодает до +11°...+16°. На остальной территории термометры покажут +19°...+24°, а на крайнем юге и востоке страны еще будет тепло до +27°.

На Киевщине завтра также будет преобладать переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура по области ночью +8°...+13°, днем +11°...+16°. В Киеве ближайшей ночью будет +10°...+12°, а завтра днем +13°...+15°.

