Ученые более десяти лет пытались объяснить происхождение этих кратеров.

Ученые, похоже, наконец разгадали тайну гигантских газовых кратеров, обнаруженных в Западной Сибири. Эти кратеры были впервые обнаружены на полуостровах Ямал и Гыдан в Западной Сибири в 2012 году и могут достигать глубины 50 метров, выбрасывая грунт и лед на сотни метров в воздух.

Как пишет Independent, ученые более десяти лет пытались объяснить происхождение этих кратеров, выдвигая различные теории - от падения метеоритов до взрывов природного газа. Однако ни одна из этих версий не давала адекватного объяснения их появления именно в этом районе Сибири.

"Кратеры до сих пор были выявлены только на полуостровах Ямал и Гыдан, что позволяет предположить, что некоторые особенности этого региона могут спровоцировать их образование только здесь, а не где-либо ещё в обширном арктическом поясе вечной мерзлоты", — говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science of the Total Environment.

Так, новое объяснение учитывает факторы, уникальные для двух полуостровов — их огромные запасы газа и ускоренное потепление из-за изменения климата.

"В этом исследовании делается вывод о том, что сфокусированное глубинное тепло и газ из-под вечной мерзлоты могут быть ключевым фактором, способствующим образованию кратеров", — пишут учёные.

Согласно этой теории, кратеры образуются, когда газ и тепло поднимаются из глубины земли, при этом тепло растапливает верхний слой вечной мерзлоты, делая его тоньше. Газ поднимается и наращивает давление, в то время как потепление климата ещё больше оттаивает вечную мерзлоту, вызывая взрывное обрушение почвы и образование большой воронки.

При этом ученые считают, что кратеры могут быть скрыты от глаз, поскольку они быстро заполняются водой и грязью, что делает их похожими на озёра, образовавшиеся из тающего льда.

