Производство уникальных самолетов-амфибий в России фактически утрачено.

На днях ВСУ уничтожили в оккупированном Крыму два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12, и это действительно значительная потеря для РФ. Как пишет Defense Express, несмотря на свой серьезный возраст, Бе-12 действительно незаменимы для России, к тому же, производство уникальных самолетов-амфибий в стране фактически потеряно.

Самолеты Бе-12 впервые поднялись в небо в 1960 году и были сняты с производства еще в 1970-х. Однако Россия продолжает эксплуатировать эти машины как незаменимые "аналоговнеты", отмечают эксперты.

Так, российская "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2018 году заявила о начале работ по восстановлению производства самолета Бе-12, который должен был получить почти вдвое большую дальность - до 11 тыс. км без дозаправки. Однако с тех пор о проекте нет информации.

Видео дня

Что касается самолета-амфибии Бе-200, то его судьба не намного более удачная, ведь за 25 лет было изготовлено всего-навсего 20 единиц. При этом постоянной проблемой было очень малое количество твердых заказов, как и от собственных силовых структур, так и от экспортных покупателей, что фактически привело к "поштучному производству".

Кроме того, эксперты указывают на еще одну критическую проблему этих самолетов-амфибий - двигатели Д-436ТП, которые производились в Запорожье на "Мотор Сичи". То есть после начала российско-украинской войны в 2014 году их поставки стали проблемными, а впоследствии и невозможными.

Сейчас в строю российской авиации есть два противолодочных самолета наземного базирования - Ил-38 и Ту-142. Сейчас РФ оперирует примерно 22 Ил-38, которые изготавливались с 1967 до 1972 года, то есть примерно такого же возраста, как Бе-12. Также РФ имеет 22 Ту-142, которые изготавливались до 1994 года.

То есть фактически последний новый противолодочный самолет сошел с конвейера в РФ более 30 лет назад, а в строю остаются борта, выпущенные более 50 лет назад, акцентируют аналитики.

"То есть видим, что деградация российского ОПК действительно сделала Бе-12 незаменимыми, причем как и по уникальной конструкции, так и по доступному функционалу противолодочных самолетов... Фактически РФ практически потеряла возможность производить новые самолеты-амфибии, даже для заказов передавая в лизинг собственные Бе-200. Поэтому недавний удар по Бе-12 действительно имел хороший эффект, как минимум в ликвидации уникальных возможностей", - заключают они.

Уничтожение Бе-12 в Крыму

21 сентября в Главном управлении разведки Украины сообщили, что впервые удалось сжечь российские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Также тогда удалось поразить вертолет Ми-8.

С помощью этих самолетов российские захватчики могли отслеживать движение украинских надводных и подводных средств в Черном море.

Вас также могут заинтересовать новости: