НАТО готово "напугать" Россию, чтобы предотвратить продолжающиеся провокации. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Sky News.

"Конечно", — ответил генсек НАТО на вопрос о том, готово ли НАТО к более жесткому ответу.

"Но мы всегда должны делать это, оценивая ситуацию", — добавил он.

Также Рютте отметил, что пилоты НАТО, сопровождавшие российские самолёты из воздушного пространства Эстонии, не обнаружили "непосредственной угрозы".

"В ходе последнего нарушения воздушного пространства Эстонии силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации конфликта, поскольку непосредственной угрозы не было", - сказал он.

Датчане сейчас оценивают произошедшее, добавил генсек НАТО после телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен непосредственно перед встречей с журналистами.

Россия испытывает НАТО на прочность

22 сентября в Копенгагене из-за угрозы беспилотников приостановил работу местный аэропорт. Ранее россияне совершили провокацию в небе над Эстонией. Три самолета РФ пересекли воздушное пространство страны и находились там в течение 12 минут.

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже заверил, что его страна будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу.

Также министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция применит силу, если это будет необходимо в случае, если Россия нарушит их воздушное пространство.

