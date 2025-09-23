НАТО готово "напугать" Россию, чтобы предотвратить продолжающиеся провокации. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Sky News.
"Конечно", — ответил генсек НАТО на вопрос о том, готово ли НАТО к более жесткому ответу.
"Но мы всегда должны делать это, оценивая ситуацию", — добавил он.
Также Рютте отметил, что пилоты НАТО, сопровождавшие российские самолёты из воздушного пространства Эстонии, не обнаружили "непосредственной угрозы".
"В ходе последнего нарушения воздушного пространства Эстонии силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации конфликта, поскольку непосредственной угрозы не было", - сказал он.
Генсек НАТО также подчеркнул, что "слишком рано говорить", связан ли инцидент с беспилотником в Дании с российскими вторжениями
Датчане сейчас оценивают произошедшее, добавил генсек НАТО после телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен непосредственно перед встречей с журналистами.
Россия испытывает НАТО на прочность
22 сентября в Копенгагене из-за угрозы беспилотников приостановил работу местный аэропорт. Ранее россияне совершили провокацию в небе над Эстонией. Три самолета РФ пересекли воздушное пространство страны и находились там в течение 12 минут.
Премьер-министр Польши Дональд Туск уже заверил, что его страна будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу.
Также министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция применит силу, если это будет необходимо в случае, если Россия нарушит их воздушное пространство.