Андрей Шевчишин напомнил, что "на руки" украинцы получают меньше, чем указано в статистике.

Согласно данным Государственной службы статистики, в июле (по самым свежим доступным данным) средняя зарплата в Украине составила 26 499 гривень. Финансовый аналитик Андрей Шевчиин проанализировал, сколько действительно получают украинцы в среднем на руки, и на какие потребности можно потратить эту сумму в месяц.

По его подсчетам, за вычетом налогов человек получает гораздо меньше указанной в статистике цифры.

"Это начисленная зарплата до выплаты налогов. А чтобы посчитать сколько на руки - вычтите 23% (18% НДФЛ + 5% ВС). Итак средняя зарплата по Украине на руки 20 404грн (в Киеве 31 220 грн)", - отметил эксперт в своем сообщении на Facebook.

По его словам, если человеку нужно арендовать жилье, то придется выложить где-то 9-10 тысяч гривень в месяц, из которых 7,5 тыс. грн – средняя арендная плата за однокомнатную квартиру в Украине, и около 1,5 тыс. грн – коммунальные платежи. Шевчишин отметил, что только на жилье уйдет почти 49% средней зарплаты.

Кроме того, на еду тратят минимум 4-5 тыс грн в месяц, а это еще 25% зарплаты. Аналитик напомнил, что украинцы, у которых есть огород, будут тратить на продукты меньше.

Также он отметил, что еще 25% зарплаты тратится на проезд или собственное авто, мобильного оператора, интернет и бытовые товары.

"Курить и пить нельзя. Ребенка заводить - нельзя. Девушку пригласить на свидание, или купить подарок другу - нельзя. Одежда и обувь - секондхенд. Новый телефон - нельзя. Жить с родителями - можно - дешевле получается. Свой огород - наше все. Лекарства или болезнь - нельзя три раза", - возмутился Шевчишин.

Сколько нужно денег для жизни в Украине - мнение экспертов

Народный депутат Михаил Цимбалюк отметил, что по подсчетам специалистов, для семьи из трех человек (родители и один ребенок) для комфортной жизни необходимо около 60 тысяч гривень в большом городе и 40 тысяч - в небольшом городе или сельской местности.

При этом экономист Олег Пендзин отметил, что конкретную цифру назвать очень сложно, ведь на потребности каждой семьи влияет ряд факторов, в том числе - образовательно-интеллектуальный уровень семьи.

В свою очередь эксперт по финансовой грамотности Елена Яровая считает, что для обеспечения минимального уровня жизни украинцам нужно зарабатывать ежемесячно хотя бы 15-20 тысяч гривень на человека.

