Тест на прочность подтвердил главный недостаток новых iPhone

Переход от титана к алюминию в iPhone 17 Pro привел к тому, что смартфоны легко поцарапать.

Еще до начала продаж iPhone 17 в сети заметили необычную проблему: некоторые флагманы быстро покрываются царапинами и потертостями. Согласно сообщению Bloomberg, особенно подвержены этому iPhone 17 Pro и Pro Max в темно-синем цвете.

Проблему подтвердил YouTube-блогер JerryRigEverything, известный своими суровыми тестами техники на прочность. Он протестировал iPhone 17 Pro и подтвердил, что гаджет легко подвержен царапинам, особенно на острых краях площадки блока камер.

По его словам, проблема связана с особенностями анодирования алюминия: цветной слой с трудом держится на углах, быстро стираясь и обнажая серебристый металл. Проблема особенно заметна на синем и оранжевом вариантах iPhone 17 Pro/Max, где покрытие по краю может откалываться при повседневном контакте с такими предметами, как ключи или монеты.

Видео дня

Как и предполагалось, переход Apple с титана, использованного в iPhone 16 Pro, на алюминий снизил долговечность корпуса. Автор видео подчеркнул, что единственный надежный способ защитить свой iPhone 17 Pro или 17 Pro Max от царапин – использовать чехол.

В то время как острые края вокруг модуля камеры остаются уязвимыми, обе Pro-модели в остальном успешно прошли испытания на прочность, показав исключительно хорошие результаты во всех остальных областях.

Ранее JerryRigEverything устроил проверку iPhone Air – самого тонкого Айфона с толщиной всего 5,6 мм. Несмотря на сомнения в его надежности, устройство продемонстрировало высокую устойчивость к повреждениям.

Журналисты в своих обзорах отмечают, что это лучшее обновление базового iPhone за многие годы, так как функционально он никак не отличается от прошек, уступая им лишь в деталях. А вот iPhone Air покупать не рекомендуют.

Вас также могут заинтересовать новости: