Она рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в первом триместре.

Певица ROXOLANA откровенно рассказала о своей первой беременности. В частности она призналась, почему так долго скрывала эту новость, а также, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в первом триместре.

В комментарии программе "Тур звездами" артистка заявила, что ее охватил шок, когда она впервые узнала, что беременна. По ее словам, такие эмоции были из-за осознания ответственности, которую она берет на себя рожая во время войны.

"Первая эмоция - это шок. И это такие смешанные чувства, потому что это большое счастье и это большая ответственность сегодня, в такие времена. Поэтому это такой микс эмоций", - призналась она.

Первое время ROXOLANA не раскрывала свое особое положение. Однако, с началом жаркой поры физически ей стало трудно скрывать беременность.

"Не знаю, как-то так чувствовалось на самом деле. Кто-то сразу рассказывает, кто-то рассказывает, как Леся Никитюк, когда уже родила. Я вообще вдохновляюсь этим примером. Как-то уже почувствовала, что, мне очень жарко было ходить летом, это все не показывать под оверсайзом. И я уже решила, что пора", - отметила исполнительница.

По ее словам сложным был не только летний сезон, но и первый триместр. Тогда певица столкнулась с сильным токсикозом, из-за чего ей пришлось поставить на паузу работу.

"Да это был ужасный период. У меня был на самом деле очень сильный токсикоз. И моя жизнь просто, ну, я выпала из жизни на три месяца, хотя я пыталась что-то делать. И у нас даже где-то были какие-то съемки, походы на радио, но это было все очень сложно. Я вообще, если честно, не знала, что это такое. И когда узнала, я думаю: "Ого, эти женщины - это чемпионки".

Стоит отметить, что ROXOLANA пока не раскрывает пол будущего ребенка, но за нее это случайно сделал Монатик на своем недавнем концерте.

