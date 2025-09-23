В 'ПриватБанке' резко вырос евро: актуальный курс валют на 23 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 23 сентября, подешевел на 3 копейки и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 49,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 48,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник остался на прежнем уровне и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 23 сентября, подорожал на 24 копейки - до 49,26 гривни.

Национальный банк установил на 23 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 13 копеек.

По данным регулятора, гривня также ослабила позиции относительно евро. Официальный курс европейской валюты сегодня установлен на уровне 48,73 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 31 копейку.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,28 гривни, а продать американскую валюту можно по курсу 41,22 гривни. Пр этом курс евро в обменниках сегодня составляет 48,90 гривни, а курс продажи - 48,71 гривни за единицу европейской валюты.

