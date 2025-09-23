Ставридис отмечает, что "Путина пора остановить", и у НАТО есть несколько способов это сделать.

Вторжение российских самолетов и беспилотников в воздушное пространство НАТО имеет под собой несколько целей, и такие действия требуют требует более решительного ответа. Об этом в колонке для Bloomberg пишет отставной адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Джеймс Ставридис.

"Путин этими вторжениями преследует три цели: получить тактическое представление об ответных действиях Альянса; сократить количество имеющихся самолетов и датчиков, которые сейчас защищают Украину; и внести разногласия в Альянс по поводу того, насколько агрессивно реагировать на российские самолеты, - пишет Ставридис.

При этом он подчеркивает, что простое сопровождение российских истребителей не привлечёт внимания Кремля. Ставридис отмечает, что "Путина пора остановить", и у НАТО есть несколько способов это сделать.

Видео дня

Во-первых, должно быть круглосуточное прикрытие восточного фланга самолётами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) американского производства E-3 AWACS. Ставридис отмечает, что ДЛО может обнаруживать низколетящие беспилотники или истребители, которые радары могут пропустить.

Во-вторых, НАТО может добавить больше истребителей к силам быстрого реагирования в Германии и Испании, в частности, - дополнительные F-35 Lightning, шведские Gripen, Eurofighter Typhoon и различные самолёты американского производства, такие как F-15 Strike Eagle и F-18 Hornet.

"Имея в своём распоряжении более 3000 истребителей, что примерно в четыре раза превышает парк России, Альянс может легко поддерживать воздушное боевое патрулирование под управлением системы AWACS, вместо того чтобы полагаться на наземные истребители, находящиеся на дежурстве".

Кроме того, НАТО должно использовать уроки украинской борьбы с российскими беспилотниками. Как пишет Ставридис, они должны включать в себя меры кинетического действия — физические барьеры, беспилотные летательные аппараты для борьбы с беспилотниками, недорогое наземное оружие направленной энергии — и радиоэлектронное подавление.

И наконец, подчеркивает экс-командующий НАТО, Альянс должен предупредить Россию об ужесточении правил ведения боевых действий и о том, что дальнейшие вторжения будут встречены более решительными ответными мерами, включая возможность сбивать как беспилотники, так и пилотируемые самолёты.

"Простое сопровождение российских истребителей не привлечёт внимания Кремля. Долгосрочный план НАТО должен предусматривать создание над Украиной полной бесполетной зоны, но пока НАТО следует начать полноценный военный ответ на российские воздушные вторжения — как беспилотные, так и пилотируемые", - подчеркивает он.

Российская агрессия против НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что его страна будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу. Тем не менее Варшава будет осторожно подходить к ситуациям, которые являются менее однозначными.

Также министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция применит силу, если это будет необходимо в случае, если Россия нарушит их воздушное пространство.

Вас также могут заинтересовать новости: