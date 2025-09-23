РФ потеряла до 50% способностей: эксперт об ударах по Крыму

Сейчас России будет сложнее выявлять украинские подводные и надводные катера, считает Богдан Долинце.

Накануне в Крыму были уничтожены два редких российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и это достаточно болезненная потеря для РФ. Об этом в эфире "Radio NV" заявил эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

"Эти самолеты, как правило, могли осуществлять соответствующие задачи и в том числе обеспечивать патрулирование морской акватории. И с точки зрения возможности обнаружения надводных целей, в том числе и подводных. В результате потери таких самолетов способности России по своевременному обнаружению и противодействию безэкипажным катерам станут существенно ниже. Это означает, что в следующих этапах мы сможем увидеть более результативную и продуктивную работу именно украинских безэкипажных морских платформ", - сказал Долинце.

Эксперт добавил, что таких самолетов у россиян осталось не так много, поскольку Москва изготавливала их еще в 60-х годах. И построить новые самолеты такого типа Россия на сегодня не сможет, считает Долинце.

"Учитывая, что в боеспособном состоянии было только шесть самолетов, но, как правило, часть из самолетов может находиться на техническом обслуживании, ремонте. Как правило, количество самолетов, доступных для выполнения боевых задач, обычно не превышает 60% от того количества, которое есть. То есть фактически может идти, что Россия потеряла 50% этих возможностей осуществлять мониторинг надводного и подводного пространства на дальности до 600 км. То есть это тот боевой радиус, для которого этот самолет, в принципе, был рассчитан", - пояснил Долинце.

Удары по российским самолетам: что известно

Как сообщал УНИАН, бойцы ГУР впервые в истории сожгли два редких российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Отмечается, что эти самолеты оснащены дорогостоящим оборудованием, которое предназначено для обнаружения и ведения борьбы с подводными лодками.

Аналитики Defence Express отмечают, что уничтожение этих самолетов может свидетельствовать о подготовке Украины к операциям по применению нового подводного дрона Толока. Отмечается, что на это указывают и другие удары Сил обороны Украины по временно оккупированному полуострову.

