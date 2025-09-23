Эксперт считает, что градус агрессивных действий России будет только увеличиваться.

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается узнать, насколько привержено НАТО защите стран Балтии. Он косвенно поставил этот вопрос, когда российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии. Главный обозреватель по международным делам в Financial Times Гидеон Рахман подчеркивает, что позиция НАТО официальна и однозначна: альянс из 32 стран будет защищать каждый сантиметр своей территории.

Эта приверженность наглядно демонстрируется на эстонской военной базе Тапа, рядом с российской границей, которая является главной базой эстонской армии и британской во главе батальонной группы НАТО, пишет он в своем материале для FT.

На момент его визита в Тапа туда прибыли военнослужащие Королевского танкового полка. Вместе с небольшим французским подразделением они располагают внушительным арсеналом — включая танки Challenger 2, артиллерийскую систему Archer и бронетранспортеры Griffon. Британские, французские и эстонские войска имеют единую структуру командования и будут сражаться вместе, если когда-либо произойдет российское вторжение в Эстонию, добавил Рахман.

Также он сообщает, что военнослужащие в Тапа обучены отражать полномасштабное нападение России. Но западные стратеги считают более вероятным, что Москва начнет агрессию постепенно — небольшими, двусмысленными операциями для проверки реакции НАТО и единства североатлантического Альянса.

"Нарушение воздушного пространства Эстонии на прошлой неделе укладывается в эту схему, особенно если учесть, что ему предшествовал массовый прорыв российских дронов в Польшу неделей ранее. Некоторые из дронов были сбиты самолетами НАТО, а союзники впоследствии перебросили больше авиации на восточную границу", - подчеркнул эксперт.

Внутри альянса есть сторонники идеи, что в будущем НАТО должно сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство. Но другие, особенно в США, считают это опасной эскалацией.

Россия же может постепенно наращивать провокации, чтобы проверить скрытые разногласия внутри НАТО. Один из давно обсуждаемых сценариев — ввод российских сухопутных войск в одну из стран Балтии, возможно, под предлогом защиты этнических русских. Конечная цель Кремля — показать, что гарантия коллективной безопасности НАТО по статье 5 не стоит ничего. Если России удастся это доказать, она могла бы попытаться "отрывать" более мелкие европейские государства по одному — не сталкиваясь напрямую с мощью всего альянса.

Автор считает, что ключ к российским прощупываниям — неопределенность реакции Вашингтона. Ведь США обеспечивают около 40% военного потенциала НАТО в Европе, включая наиболее современные технологии. Если Россия когда-нибудь предпримет крупное вторжение в Эстонию или другую страну НАТО, возникнут очевидные вопросы о том, как отреагирует Дональд Трамп. Ведь в странах Балтии находятся и американские военные.

Недавно, к примеру, артиллерийское подразделение с системами HIMARS проводило учения на базе Тапа, а вскоре ожидается прибытие роты американских танков. Под поверхностью скрывается настоящая напряженность между администрацией Трампа и ее балтийскими союзниками. В части администрации Трампа страны Балтии воспринимаются как чрезмерно агрессивные в своей позиции к Путину. На недавнем совещании высокого уровня в Пентагоне балтийских представителей даже обвинили в "идеологичности" их оппозиции России, пишет Рахман.

Он также отмечает, что крупнейшие европейские страны куда последовательнее администрации Трампа в настаивании на необходимости сдерживать российскую агрессию. Но они крайне нервничают при мысли воевать с Россией без США. Но с неопределенностью приходится сталкиваться и России.

"Трамп настолько непредсказуем, что его реакцию в международном кризисе невозможно предугадать. Многие наблюдатели были уверены, что он никогда не разрешит участие США в бомбардировке Ирана. Но именно это он и сделал в начале этого года", - аргументировал Рахман. Даже если бы Америка осталась в стороне в случае кризиса в Балтии, британцы, французы, немцы и канадцы уже разместили там свои войска и обязались сражаться.

Польша и Финляндия — хорошо вооруженные страны — прекрасно понимают, что их собственная безопасность тесно связана с судьбой Эстонии, Латвии и Литвы. Они тоже, вероятно, встанут на защиту Балтии, добавил эксперт. Поэтому для Путина было бы безрассудным риском проверить решимость стран НАТО защищать восточный рубеж альянса. Но кремлевский диктатор все равно вполне способен на безрассудные авантюры...

