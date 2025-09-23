Берлин выступал одним из главных покупателей американского оружия.

В Германии готовят масштабную программу перевооружения на общую сумму в 83 миллиарда евро. Около 8% оборонных контрактов предусматривают закупку вооружений США, сообщает Politico.

Таким образом, Берлин решил задействовать для программы преимущественно европейский ОПК, который в последнее время довольно активно развивается.

Всего в составленном для бюджетного комитета немецкого парламента списке обнародованы 154 крупные закупки в оборонной сфере в период с сентября 2025 года по декабрь 2026 года.

Самый дорогой отдельный пункт - программа фрегатов F-127, которую планирует реализовать немецкий морской гигант TKMS. Ее стоимость оценивается в 26 млрд евро. Новые военные корабли предназначены для обеспечения дальнобойной противовоздушной и противоракетной обороны военно-морского флота Германии.

Другим важным элементом стали новые истребители Eurofighter Typhoon в версии Tranche 5, на которые впоследствии планируют выделить 4 млрд евро. Еще 1,9 млрд евро выделят на модернизацию бортовых радиолокационных станций.

В октябре планируют выделить более 3,4 млрд евро на дополнительные бронированные машины Boxer от компаний Rheinmetall и KNDS. К этому добавляется 3,8 млрд евро на перспективный колесный истребитель танков.

К политически чувствительным программам относится модернизация крылатых ракет Taurus стоимостью 2,3 млрд евро, которая должна быть утверждена в декабре. Напомним, Киев давно хочет, чтобы эти ракеты поставили Украине, но Германия до сих пор не согласилась на это.

Что касается американских компаний, то они получат лишь отдельные контракты. Речь идет, в частности, о 5,1 млрд евро на ЗРК Patriot от компании Raytheon и 150 млн евро на торпеды для самолетов Boeing P-8A Poseidon. В целом сумма закупок в США составляет около 6,8 млрд евро.

Эта картина довольно ярко контрастирует с предыдущими годами, когда Германия выступала одним из крупнейших покупателей американского оружия. Так, в 2020-2024 годах Берлин потратил на оружие США более 17 млрд долларов.

Главные оборонные программы Европы

Сегодня европейцы реализуют несколько ключевых программ в оборонной сфере. Одна из них - истребитель шестого поколения Future Combat Air System (FCAS). Пока что ее сложно назвать успешной, ведь в последнее время между Францией и Германией растут разногласия по поводу пилотируемого самолета. Берлин даже обдумывает сотрудничество с альтернативными партнерами, такими как Великобритания или Швеция.

Немного лучше себя чувствует франко-немецкий проект основного боевого танка следующего поколения Main Ground Combat System (MGCS). Как сообщалось в прошлом году, Франция и Германия подписали "прорывное" соглашение по разработке европейского танка.

