Звездные родители рассказали о трудностях воспитания трех мальчиков.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной рассказали о воспитании своих трех сыновей. В частности супруги признались, какие методы применяют для мотивации ребят к выполнению определенных задач.

В комментарии программе "Тур звездами" Решетники отметили, что хоть дети часто появляются в их соцсетях, заставить их делать это практически невозможно, поэтому они пытаются поощрять мальчиков деньгами. По словам родителей, тяжелее всего сейчас идет на контакт старший сын Иван, ведь у него уже начался подростковый период.

"Ему уже 12 лет. Он очень серьезный у нас парень. Пубертатный период у нас начался, поэтому он не всегда уже с охотой идет как раз на съемки, но еще нахожу какие-то плюшки. Они же у нас на зарплате, так вот сказать, они работают на съемках, они зарабатывают у нас средства, откладывают. Таким образом они купили даже приставку себе и у них есть такая мотивация. Они снимаются, получают зарплату", - заявила Кристина Решетник.

Видео дня

Григорий же в свою очередь добавил, что все три их мальчишки абсолютно разные между собой по характерам, поэтому к каждому надо искать индивидуальный подход.

"Все трое от одних родителей, все абсолютно разные. Дима (средний) - футболист, обожает футбол, популярность и узнаваемость. Иван также это любит, но у него действительно такой переходный возраст. Он самый взрослый, он серьезный. Александр - сейчас он очень скромный, на самом деле очень смелый. Поэтому стараемся как-то искать баланс, но самое главное, чтобы они оставались такими скромными, спокойными и ценили то, что могут дать родители", - подчеркнул ведущий.

Ранее Григорий Решетник рассказывал, как отправил старшего сына в путешествие в Лондон.

Вас также могут заинтересовать новости: