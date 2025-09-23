Главное не опускать руки.

Лето 2025 года оказалось непростым для некоторых знаков Зодиака. Но теперь, когда сложные астрологические влияния остались позади, наступает более легкий и благоприятный этап.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

По словам астролога Элизабет Бробек, с окончанием сезона затмений и переходом Сатурна в Рыбы жизнь трех знаков начинает двигаться в совершенно другом направлении, пишет Your Tango.

Овен

Для Овнов лето прошло под строгим надзором Сатурна, и многие из них чувствовали, будто двигаются сквозь препятствия. Теперь, когда планета дисциплины вернулась в Рыбы, давление уменьшится, а жизнь начнет напоминать "легкий режим".

Бробек прогнозирует, что Овны почувствуют больше радости, легкости и вдохновения, а новые отношения или творческий проект помогут изменить настроение к лучшему. Главное - держать курс и не сдаваться.

Скорпион

Скорпионы тоже пережили напряженное лето, но уже совсем скоро их ждет новый этап, полный приятных неожиданностей. Больше возможностей для развлечений, новый виток в романтике и творческие идеи, которые сейчас только зарождаются, станут основой будущих перемен.

Астролог отмечает, что в феврале, когда Сатурн вернется в Овен, "Вселенная нажмет кнопку старта", и этот проект получит второе дыхание.

Рак

Для Раков год и так был более удачным, ведь в их знаке находится Юпитер - планета удачи. Но даже несмотря на это лето могло показаться изнурительным. Теперь ситуация меняется: на горизонте появляются новые путешествия, рабочие встречи и даже неожиданные карьерные шансы.

"Вполне возможно, что кто-то откроет для вас важные двери в профессии", - отмечает Бробек. И хотя ближайшие месяцы уже принесут результаты, главные достижения будут ждать в феврале, если Раки не остановятся на полпути.

