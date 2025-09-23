Новинки полноценно покажут 25 сентября.

На просторах китайской социальной сети Weibo появились "живые" фото смартфонов Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. До презентации аппаратов остается пару дней – новинки полноценно покажут 25 сентября.

Обе Pro-модели попадут на полки магазинов в одинаковых расцветах: белой, черной, зеленой и фиолетовой. Основываясь на прошлых выпусках, Xiaomi, вероятно, предложит ограниченные варианты эксклюзивно для Китая.

Топовые модели получат новый дизайн с прямоугольным блоком камер, как iPhone 17 Pro. Сзади расположится второй экран – в компании называют его Magic Back Screen. На него можно будет делать селфи, выводить циферблат часов, а также анимированные обои и индикация заряда батареи.

Базовый Xiaomi 17 выйдет в белой, черной, розовой и голубой расцветке. На задней панели установлена уже привычная тыльная камера с симметричным расположением сенсоров. Экран – 6,3 дюйма с рамкой шириной 1,18 мм.

Как уже известно, Xiaomi пропустит цифру в названии своих флагманов и вместо Xiaomi 16 выпустит сразу 17-ю серию – дабы напрямую конкурировать с новыми айфонами.

Из предыдущей утечки стало известно, что топовую модель Xiaomi 17 Pro Max оснастят рекордным в истории компании аккумулятором 7500 мАч. Не обойдется и без быстрой зарядки – мощность составит 100 Вт.

