Партию Порошенко раздирают скандалы: отдых на Мальдивах, часы за $50 тысяч и ОПЗЖ в руководстве, - эксперт

Партийные структуры "Европейской солидарности" Петра Порошенко возглавляют бывшие представители запрещенной ОПЗЖ, а депутаты продолжают вести роскошную жизнь даже во время войны. Из-за этого партия оказалась в эпицентре громких скандалов на местном уровне и переживает политический кризис, - пишет политический эксперт Валентин Гладких.

Так, он напомнил о резонансной истории, когда депутаты "Евросолидарности" из горсовета Днепра улетели на Мальдивы вместо участия в конференции по восстановлению Украины. Там их заметили в украшениях на сумму более 10 млн, а сами избранники устроили гулянку под русские песни, в то время как город подвергался обстрелам. Порошенко тогда отказался дать оценку действиям своих соратников, а один из отдыхающих на Мальдивах, лидер фракции "ЕС" в горсовете Камиль Примаков вообще вскоре приобрел часы Patek Philippe стоимостью около 50 тысяч долларов.

После этого новые скандалы, по словам Гладких, разгорелись в ряде региональных структур "Евросолидарности". Так, по информации эксперта, в Кременчуге руководителем ячейки "ЕС" стал депутат от запрещенной ОПЗЖ Андрей Дрофа. А в Хмельницкой области экс-кандидат в депутаты от партии Порошенко, экс-глава МСЭК Татьяна Крупа фигурирует в деле по организации схемы уклонения от службы на более чем 6 млн долларов. Во время президентства Порошенко присвоил ей звание "Заслуженный врач Украины".

По словам Гладких, скандалы организаций Евросолидарности на местах повторяют историю самого Порошенко.

"Почему депутат Порошенко Камиль Примаков из Днепра не должен ездить на Мальдивы под предлогом липовой командировки, если его шеф Петр летит к сыновьям-уклонистам в Лондон или к кумам Свинарчукам в Испанию? Почему депутаты Порошенко не могут обогащаться во время войны, если сам "гетман" чуть ли не каждый месяц показывает новый миллиард в декларации? Почему ОПЗЖисты не могут возглавлять партийные структуры "Евросолидарности", если во главе всей партии стоит один из отцов-основателей Партии регионов (материнки ОПЗЖ) Петр Алексеевич Порошенко? Вот и получается, что сказать "гетман" ничего не может: потому что его команда на местах – это отражение его самого: экс-регионалы, которые обогащаются на войне, пляжуют на Мальдивах и живут как олигархи", – подытожил Валентин Гладких.

Как сообщалось, охрана народного депутата Петра Порошенко совершила серьезную автокатастрофу в Одессе. Очевидцы сообщают, что начальник охраны Порошенко сразу снял номерные знаки с обеих машин, чтобы невозможно было идентифицировать владельцев и избежать ответственности.