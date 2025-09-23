Речь идет о поражении самолетов на военном аэродроме "Кача".

Окончательно подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме "Кача", что на временно оккупированной территории АР Крым. Об этом заявили 23 сентября в Генеральном штабе ВСУ.

По его данным, поражение нанесли подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, его результаты и степень уточняются.

Также там проинформировали о новых атаках по важным объектам российского агрессора.

"В ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ. ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС "8-Н" - ЛПДС "Стальной конь". Объект имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Генштабе, подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.

Кроме того, подтверждено повторное поражение подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" в Самарской области РФ.

"Напомним, что это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals. Степень поражения уточняется", - добавили в Генштабе.

Поражение самолетов-амфибий Бе-12: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее украинская разведка сообщила, что 21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Отмечалось, что это первое поражение Бе-12 в истории.

Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подводными лодками. Согласно данным Международного института стратегических исследований, в начале 2023 года на вооружении сил морской авиации России было шесть самолетов-амфибий Бе-12ПС.

Как известно, вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

20 сентября Генштаб сообщал, что в результате проведенной ночью атаки поражен важный объект магистральной транспортной инфраструктуры РФ - линейно-производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара".

