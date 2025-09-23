Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, высказался против ужесточения наказания за самовольное оставление части (СОЧ, далее СЗЧ) и отмены упрощенного режима возвращения на службу. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Это не уменьшит фактическое количество СЗЧ, перекроет армии возможность возвращать людей. Многие люди просто перегорели. Они уехали: кто-то пил, кто-то лежал, кто-то к семье поехал, кто-то гулял. Через 3 недели проснулся, позвонил командиру, говорит, буду возвращаться. Таких случаев по всей армии тысячи, может, десятки тысяч. Мы просто им перекроем путь назад", - заявил комкор.

Билецкий назвал основные причины СЗЧ: имитация БЗВП в учебных центрах, усталость и выгорание опытных бойцов, которые должны становиться командирами отделений, но вместо этого по 100 дней проводят на позициях, потому что их некем заменить, попытки перевода в пехоту артиллеристов, минометчиков и других специалистов, отсутствие в войсках качественной службы психологической поддержки, нехватка профессиональных психологов.

Несмотря на "космическое" количество СЗЧ, по его мнению, правоохранительные органы не были заинтересованы привлекать нарушителей к ответственности еще до введения упрощенной процедуры возврата. "У нас невозможно посадить человека - при полном нежелании прокуратуры и ГБР этим заниматься... Все понимают, что 300 тысяч, которые будут до конца войны, никто не посадит, и что будет амнистия. Люди просто будут сидеть по домам и ждать конца войны", - заявил Билецкий.

Он рассказал, как Третий корпус возвращает военнослужащих из СЗЧ, которые оставили свои бригады несколько месяцев назад: "Предлагаем толковым опытным идти на коллективное вооружение: минометчиками, АГСниками, сержантские курсы. И они возвращаются, приносят назад опыт, уверенность. Они стержень уверенности любого подразделения... Например, сейчас с 60-й бригадой работаем: возвращаются люди, которые ушли в СЗЧ задолго до корпуса - 4, 9 месяцев, год почти. Становятся в строй".

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на Офис генпрокурора сообщала, что с 2022 года до июля 2025 года в Украине открыли более 200 тысяч дел за самовольное оставление части и более 50 тысяч дел за дезертирство.

4 сентября Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект №13260, который касается ответственности военнослужащих за СЗЧ: фактически возвращает полную уголовную ответственность за такие правонарушения, поскольку суд не сможет применить смягчающую норму.