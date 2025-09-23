Накопленные долги остаются серьезным барьером для развития энергосектора несмотря на то, что инвесторы готовы вкладывать в украинскую энергетику, а внутренние компании уже активно строят объекты ВИЭ. Об этом заявил эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его словам, на рынок заходят даже компании, для которых энергетика является непрофильным бизнесом, а внутренние инвесторы уже не боятся и строят новые мощности даже в прифронтовых регионах.

"Даже в Николаевской области строятся ветропарки, в Одесской области строятся ветропарки, в Полтавской области строятся ветропарки, не говоря о глубоком тылу. И здесь это очень интересно и зарубежные инвесторы смотрят", - сказал он.

В то же время серьезной проблемой эксперт назвал долговой кризис на рынке электроэнергии.

"Есть проблема с долгами, которые накопились, и она началась до начала полномасштабного вторжения. На сегодня она также снова растет, этот шар долгов", - подчеркнул эксперт.

Среди возможных инструментов решения ситуации он назвал как непопулярные, так и более рыночные подходы.

"Есть непопулярные методы - это повышение тарифа для населения, но я думаю, что на это не пойдет действующая власть. А с другой стороны - это выпуск "зеленых облигаций", привлечение внешнего финансирования и компенсация этих долгов", - пояснил Игнатьев.

По его мнению, комплексное решение долговой проблемы позволит продемонстрировать инвесторам здоровый климат на рынке и обеспечить дальнейшую интеграцию возобновляемых источников в будущую модель энергосистемы.

Ранее директор "Энерго-Плюс" Евгений Корф отмечал, что продолжение практики несвоевременных расчетов ведет к потере доверия инвесторов и фактическому сворачиванию новых проектов в энергетике.