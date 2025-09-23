ВМС США раскрыли ориентировочные сроки путешествия от Сан-Диего до Японии.

Тихий океан, занимающий более 160 млн квадратных миль и являющийся самым большим и глубоким океаном мира, часто становится маршрутом для авианосцев ВМС США. Несмотря на то, что точные скоростные характеристики кораблей засекречены, эксперты оценивают время пересечения океана в зависимости от крейсерской скорости, пишет Slash Gear.

Согласно расчетам, путь от военно-морской базы в Сан-Диего (США) до Йокосуки (Япония) составляет около 5150 морских миль. Если авианосец движется со скоростью 30 узлов, то путешествие длится около 183 часов - почти восемь дней. При более медленной крейсерской скорости в 20 узлов время увеличивается до 257 часов, то есть почти 11 дней.

Специалисты отмечают, что это ориентировочные подсчеты, которые не учитывают погодных условий, возможных маневров для обхода штормов или технических ограничений. Кроме того, длительное движение на максимальной скорости может создавать дополнительные риски для систем корабля и затруднять сохранение строя ударной группы, которая сопровождает авианосец.

Обычно подобные рейсы осуществляются с промежуточной остановкой на базе Перл-Харбор на Гавайях, что позволяет снизить нагрузку на экипаж и технику.

