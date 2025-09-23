Эксперт опроверг позицию ЦПК по делу Магамедрасулова: четко прослеживается дагестанский след

Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина не замечает очевидных фактов в деле топ-чиновника НАБУ Руслана Магамедрасулова и любой ценой пытаются спасти его от правосудия. Поэтому, как пишет политический эксперт Олег Постернак, ЦПК следует немедленно переименовать в "Центр отбеливания коррупции".

"Куча доказательств, но ЦПК их упорно не замечает. Опять запустили старый тезис, что якобы на пленках Магамедрасулова разговоры об Узбекистане, а не Дагестане. А потом еще и вытащили некоего "свидетеля" Мамешева, который клянется, что "Руслан - не виноват". При этом забыли сказать, что если это действительно "свидетель", то он по сути, является сообщником Магамедрасулова. Ведь тогда через него он должен был бы искать выходы на Дагестан", - пишет Постернак.

По его мнению, Мамешев - ключевой участник преступления: "То есть верить ему - это все равно, что верить Януковичу-младшему, который рассказывает, что Виктор Федорович - ничего не воровал, а жил на украинскую пенсию".

Олег Постернак обращает внимание на ряд важных фактов:

"Экспертиза подтвердила, что Магамедрасулов по телефону говорит об отправке конопли именно в Дагестан. Опубликованы документы конопляных государственных программ рф, которые действуют, в частности, в Дагестане. Много переписок свидетельствует, что Магамедрасулов лично занимался вопрос продажи конопли в Дагестан. Даже емейл, куда отправляли коммерческое предложение - дагестанский (ООО "Агропрайм"). Магамедрасулов - дагестанец. Его отец - дагестанец. Мамешев - дагестанец. И по логике ЦПК - все они продавали коноплю почему-то в Узбекистан? Кстати, первый заместитель руководителя НАБУ Денис Гюльмагомедов также дагестанец по происхождению".

"Но в ЦПК просто не замечают доказательств, когда надо отбеливать кого-то из своих", - добавляет эксперт.

Он призывает определить, каким образом возможный участник конопляной схемы вдруг стал свидетелем в НАБУ. "Действительно ли он свидетель? И почему Бюро допрашивает его по делу, которое ведет СБУ? А также, по имеющимся данным, охраняет и фактически - прячет от правосудия", - отмечает Постернак.

Эксперт поставил под сомнение наличие смс с угрозами, которые якобы поступают Мамешеву: "Сами написали, сами опубликовали, сами возмутились. Нормальная pr-схема. Но не имеет ничего общего с юриспруденцией. Все это - обычное давление на суд перед очередным заседанием по делу".