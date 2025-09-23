Вайдель предупредила Путина, что "не следует испытывать терпение Дональда Трампа".

Глава пророссийской партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель неожиданно обрушилась с критикой на лидера РФ Владимира Путина. Вайдель осудила провокации РФ в воздушном пространстве стран НАТО и призвала Путина к "сдержанности", пишет BILD.

"Я считаю, что и Россия должна вести себя деэскалирующе, не нарушать воздушное пространство НАТО и не тестировать [натовские] системы ПВО", — сказала Вайдель.

Она заявила, что такие действия России подрывают мирные усилия президента США, предупредив, что "не следует испытывать терпение Дональда Трампа. Не следует также давать ему потерять лицо в его мирных усилиях".

Она также подчеркнула, что такие действия могут привести к дальнейшей эскалации и будут "устойчиво наносить ущерб отношениям между Россией и США после мирных инициатив американского президента".

Провокации РФ в Европе

22 сентября в Копенгагене из-за угрозы беспилотников приостановил работу местный аэропорт. Ранее россияне совершили провокацию в небе над Эстонией. Три самолета РФ пересекли воздушное пространство страны и находились там в течение 12 минут.

Бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что такими провокациями Путин преследует три цели - получить тактическое представление об ответных действиях Альянса; сократить количество самолетов, которые сейчас защищают Украину; и внести разногласия в Альянс по поводу того, насколько агрессивно реагировать на российские самолеты.

