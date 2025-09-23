Атмосферный фронт уже сегодня начал менять погоду на западе страны.

Уже сегодня на Волыни, Ровенщине и на Львовщине атмосферный фронт меняет погоду, а завтра осадки возможны еще и на севере Украины и местами в центральных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха за атмосферным фронтом завтра начнет снижаться и в дневные часы составит лишь +12...+16 градусов. В то же время теплая погода еще удержится на юге, востоке и местами в центральных областях, +20...+27, а на Луганщине вообще еще разогреет до +29 градусов.

Погода в Киеве

В столице 24 веренся также резко похолодает. Наталка Диденко прогнозирует, что в Киеве увеличится облачность, местами пройдет дождь, а дневная температура воздуха снизится до +15 градусов.

В Украину приближается арктический холод, поэтому уже в среду, 24 сентября, погода изменится кардинально и после настоящего летнего тепла почувствуем дыхание октябрьской прохлады.

Сегодня украинцы еще смогут насладиться теплом, однако уже завтра атмосферные процессы изменятся: вместо южных потоков начнут преобладать северные. Это будет означать быстрый переход от лета к осени.

С северо-запада движется холодный фронт, который откроет путь арктическому воздуху.

Начиная с 25 сентября, на погоду уже будет влиять антициклон "Petralilly". Он обеспечит ясное небо, но и существенное снижение температуры. Ночью ожидается лишь +2°...+7°, местами на почве возможны заморозки.

