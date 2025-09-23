Он женат на фотомодели и телеведущей Камиле Алвес.

Оскароносный актер Мэттью Макконахи поделился неожиданным рецептом счастливой супружеской жизни, которая длится уже более 13 лет.

Звезда фильмов "Далласский клуб покупателей" и "Интерстеллар" рассказал, что отказ от большой кровати в пользу более компактной помог ему и жене Камиле Алвес сохранить близость и теплые отношения. В новой книге "Poems & Prayers" актер написал:

"Лучшее, что вы можете сделать для своего брака, - это отказаться от king-size матраса и спать на queen-size".

По словам Макконахи, в огромной кровати партнеры буквально оказываются "на расстоянии футбольного поля" друг от друга, тогда как меньший размер позволяет оставаться "бок о бок" и не терять физической и эмоциональной близости.

Видео дня

"Я просыпаюсь утром, смотрю - а Камила где-то там за 12 футов. А вечером хочешь прижаться, и приходится преодолевать целое расстояние. Тогда я понял: это не работает для брака. Мы купили queen-size и теперь спим рядом. Это действительно хорошо для супружеских отношений",- сказал он в интервью Fox News.

Актер подчеркнул, что в меньшей кровати не остается места для детей, и это тоже пошло на пользу семье. Ведь важно не только быть хорошими родителями, но и находить время друг для друга. "Одним из лучших примеров, которые можно дать детям, является то, как ты относишься к их матери или отцу", - подчеркнул он.

Как известно, Мэттью и Камила воспитывают троих детей - Леви, Виду и Ливингстона. Кроме актерской и модельной карьер, пара совместно занимается бизнесом и вместе снимается в креативных рекламных кампаниях.

Напомним, в своих мемуарах под названием "Greenlights" Макконахи рассказывал о насилии в своей семье и преступлениях отца.

Вас также могут заинтересовать новости: