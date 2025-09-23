Украине надо больше средств, чем планировалось: сколько денег может дать МВФ

Размер новой кредитной программы с МВФ может составить 8 миллиардов долларов.

Международный валютный фонд убедил правительство Украины существенно пересмотреть свои прогнозы относительно потребности в дополнительном финансировании до конца 2027 года на фоне затяжной войны с Россией, пишет Bloomberg.

Сначала Киев оценивал дефицит иностранного финансирования на этот период в почти 38 млрд долл., но после переговоров с МВФ эта цифра выросла до около 65 миллиардов долларов.

Отмечается, что Украина сейчас ведет переговоры с Фондом о новой четырехлетней программе кредитования, которую спешат согласовать до конца 2025 года. Действующая программа на 15,5 млрд долл. действует до 2027 года, однако большая часть средств по ней уже использована, и текущий ее формат не соответствует реальным военным потребностям Украины.

Размер новой кредитной программы Международного валютного фонда для Украины, который, как ожидается, стороны обсудят уже в ноябре, по предварительным оценкам, составляет около 8 млрд долларов.

Согласованную оценку финансовых потребностей Украины на следующие два года уже передали в Европейскую комиссию, которая рассматривает возможность профинансировать значительную долю за счет замороженных российских активов. Если раньше обсуждалось использование исключительно доходов от этих средств, то теперь рассматривается и основной капитал.

Украина и МВФ - последние новости

Миссия Международного валютнгого фонда прибыла в Киев 3 сентября для определения финансовых потребностей Украины, обсуждения бюджетных планов на следующий год и необходимых реформ. Впоследствии стало известно, что Украина обратилась в Фонд с просьбой о новой программе, которая придет на замену действующей.

11 сентября стало известно, что, по оценкам МВФ, потребность Украины в финансировании до 2027 года может быть на 20 млрд долларов выше, чем оценивает правительство в Киеве.

Министр финансов Сергей Марченко, в свою очередь, подтвердил, что Украина начала обсуждение новой четырехлетней программы финансирования с МВФ. По его словам, общая потребность Украины во внешнем финансировании на четыре года может составить 150-170 млрд долл.

