Партнеры по НАТО в совместном заявлении осудили вторжение в воздушное пространство Эстонии.

В Нью-Йорке проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой присутствуют, в частности, партнеры по НАТО. Страны-члены Альянса выпустили совместное заявление, в котором осудили российские провокации против европейских стран, пишет Sky News.

Отмечается, что эта сессия Генассамблеи ООН была созвана по просьбе Эстонии после того, как 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны. Также Таллин активировал статью 4 НАТО для консультаций с союзниками по вопросам безопасности.

После встречи партнеры по НАТО в совместном заявлении осудили вторжение в воздушное пространство Эстонии как часть "более широкой тенденции все более безответственного поведения России".

"Россия несет полную ответственность за эти действия, которые ведут к эскалации, рискуют привести к просчету и ставят под угрозу жизни людей. Они должны прекратиться", - говорится в заявлении.

Кроме того, союзники по НАТО заверили, что Альянс будет использовать в соответствии с международным правом все необходимые военные и невоенные средства для защиты и сдерживания всех угроз.

"Мы будем продолжать реагировать таким образом, в такие сроки и в таких сферах, которые мы сами выберем. Наша приверженность статье 5 является непоколебимой. Эти и другие безответственные действия России не отвратят союзников от их неизменной приверженности поддержке Украины, безопасность которой способствует нашей безопасности, в осуществлении ее неотъемлемого права на самооборону против жестокой и неспровоцированной агрессивной войны России", - сказано в заявлении.

НАТО готово "напугать" Россию

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс готов "напугать" Россию, чтобы предотвратить новые провокации. Он отметил, что пилоты НАТО, сопровождавшие российские самолеты из воздушного пространства Эстонии, не обнаружили "непосредственной угрозы".

Генсек НАТО также добавил, что "слишком рано говорить", связан ли инцидент с беспилотником в Дании с российскими провокациями.

