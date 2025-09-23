Мы могли стать свидетелями сигнала из другой вселенной еще 6 лет назад.

Событие гравитационной волны, зафиксированное в 2019 году, возможно, привело астрономов к открытию первой червоточины во Вселенной. LIGO и Virgo уловили волну, которая длилась меньше одной десятой секунды.

Учёные проанализировали событие и пришли к выводу, что оно стало результатом столкновения двух чёрных дыр. Однако спустя шесть лет они предполагают, что были частично неправы. Хотя исследователи по-прежнему считают, что именно слияние двух чёрных дыр вызвало волны, вероятно, оно произошло не в нашей Вселенной, пишет Wion.

Вместо этого мы стали свидетелями отголоска из параллельной Вселенной, который достиг нас через червоточину. Сигнал, получивший название GW190521, остаётся "предпочтительной интерпретацией", согласно новому исследованию, но теорию о червоточине они тоже не отвергают, сообщил физик Ци Лай из Университета Китайской академии наук в препринте, загруженном на arXiv.

Видео дня

Что такое червоточина простыми словами

Червоточины — это гипотетические структуры во Вселенной, соединяющие две точки в пространстве. Эти точки могут быть разделены как расстоянием, так и временем. Червоточина действует как мост между удалёнными точками, и поэтому также известна как мост Эйнштейна–Розена.

Ее концепцию в 1935 году предложили Альберт Эйнштейн и Натан Розен. Если событие 2019 года действительно связано с червоточиной, образовавшейся в результате слияния двух чёрных дыр, это стало бы доказательством существования объектов, которые до сих пор были известны лишь по фильмам и сериалам о космосе. Однако авторы исследования осторожничают и не спешат прямо называть это "коллапсом червоточины" в результате мегастолкновения.

Чтобы объяснить свою теорию, Лай и его команда написали, что гравитационные волны возникают при столкновении массивных и плотных объектов — таких как чёрные дыры и нейтронные звёзды. Но если событие происходит с парой чёрных дыр на бинарной орбите, их взаимодействующие гравитационные поля также создают ряби, когда они притягиваются друг к другу. Эти ряби сначала слабые, но постепенно усиливаются. Масса слияния составила 142 солнечных массы, и такая волна должна была быть обнаружена. Но в случае с GW190521 эти сигналы отсутствовали. Это привело исследователей к мысли, что чёрные дыры не были связаны, а проходили мимо друг друга, когда попали в область взаимного гравитационного притяжения.

Возможно, люди впервые увидели червоточину

Другое объяснение, данное исследователями короткой вспышке гравитационных волн, заключается в том, что слияние бинарных чёрных дыр породило червоточину, которая затем схлопнулась и образовала одну чёрную дыру.

Такое событие вызвало бы лишь кратковременную вспышку. Учёные создали модель формы волны, которая соответствовала бы такому сигналу, и сравнили её с данными 2019 года. Они также построили модель стандартного слияния бинарных чёрных дыр. Оказалось, что сценарий бинарного слияния был лишь немного более убедительным объяснением сигнала, и всё же исследователи считают, что сценарий с червоточиной тоже возможен.

Это означало бы, что GW190521 стал первым случаем, когда человечество, вероятно, наблюдало другую Вселенную.

Другие интересные новости о космосе

Ранее УНИАН сообщал, что в 2030 году Международная космическая станция вернется в атмосферу Земли. На протяжении более 20 лет она была постоянным форпостом человечества в космосе, однако с приближением ее вывода из эксплуатации остаются вопросы, чем ее заменят.

Кроме того, Илон Маск назначил дату первого поселения людей на Марсе. Генеральный директор SpaceX считает, что устойчивая база людей на Красной планете достижима. И до момента, когда мы станем свидетелями исторического события, осталось "недолго".

Вас также могут заинтересовать новости: