Все эти виды масел продаются в украинских магазинах.

Сливочное масло - продукт, который покупают и едят многие. Его можно мазать на хлеб, класть в кашу или пюре, но вне зависимости от способа употребления продукт должен быть натуральным. Украинка решила провести свой личный эксперимент и показала, как проверить масло сливочное в домашних условиях. Особенно важно не купить подделку, учитывая цены на сливочное масло.

Как проверить сливочное масло на натуральность - лайфхак

В социальной сети TikTok девушка под ником @blondinki01 купила пять пачек разного масла в обычном украинском магазине. Она взяла:

"Новобаварское 82%" - Харьков.

"Яготинское 82,5%" - Киевская область.

"Агромол 82,5%" - Харьков.

"Элитное 82%" - Полтавщина.

"Ферма 73%" - Винничина.

Далее @blondinki01 показала, как проверить масло - нужно отломать ложкой или ножом кусочек холодного продукта и бросить в стакан с горячей водой. Температура воды должна быть около 60-70 градусов Цельсия. Затем украинка предложила подождать 5 минут, а когда время истекло, взяла ложку и начала размешивать масло в стакане.

Первым с дистанции сошло "Новобаварское" - при размешивании было видно, как в воде плавают не растворившиеся крупные шарики бежевого цвета. Это, по словам автора видео, жир, а значит, масло не натуральное - фальсификат. Вторым маслом, которого коснулась рука @blondinki01, стало "Яготинское", и оно с достоинством выдержало проверку. Сверху на воде образовался слой жира, а при размешивании он равномерно растворялся в жидкости. Вода помутнела, в ней были видны мелкие вкрапления жира, напоминающие бульон. Глядя на происходящее, автор видео сделала вывод, что масло хорошее.

Третье масло, "Элитное", сначала выглядело неплохо - так же, как и "Яготинское", образовав толстый равномерный жировой слой приятного желтого оттенка. Однако взяв в руки ложку, автор видео разрушила приятное впечатление - в воде начали плавать крупные частицы жира, напоминающие манку или хлебные крошки, вода при этом не мутнела. @blondinki01 сказала, что это "сплошной жир, не молочный, какой-то растительный".

Следующим автор видео проверила масло "Ферма" - во время размешивания продукт растворился в воде, жидкость стала мутной, напоминала бульон. Присутствовали мелкие вкрапления молочного жира, результат был очень похож на тот, который девушка получила, проверяя "Яготинское" масло. Такие же выводы были сделаны после эксперимента с маслом харьковского производителя "Агромол". Теперь, когда вы знаете, какое сливочное масло качественное в Украине, можете смело покупать его в магазине.

