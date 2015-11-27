Украинский суд требует провести обыск в штаб-квартире Facebook

Соответствующее решение опубликовано в реестре, передает ain.

В документе речь идет об уголовном расследовании дела по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц). Следователям в ходе расследования нужно получить доступ к данным некоего Facebook-аккаунта, уже удаленного из сети.

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Администрацию Facebook обязывают предоставить доступ к вещам и документам, которые находятся у администрации сети по адресам Facebook Inc. 10 Brock Street, NW1 3FG London, United Kindom и 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States. А в случае, если администрация сети откажется предоставить физический доступ к документам, которые требуют следователи, суд может решить провести обыск в Facebook, чтобы эти документы и вещи изъять.

"Если суд таки решит провести обыск, то давний фейк о том, что Facebook закрывается, может стать ужасной явью. Очень надеемся, что Facebook успеет сделать резервную копию до того, как к нему придут с обыском", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба с начала года провела 17 плановых и 170 внеплановых проверок IT-компаний.