Фредериксен заявила, что страна подверглась "самой серьёзной на сегодняшний день атаке на критически важную инфраструктуру".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент с появлением дронов над аэропортом Дании "серьёзной атакой" и заявила, что не может исключить причастность России к этой провокации.

Как пишет The Guardian, премьер Дании заявила, что страна подверглась "самой серьёзной на сегодняшний день атаке на критически важную инфраструктуру". Она сказала, что власти всё ещё устанавливают, кто стоит за предполагаемой атакой, хотя не исключает причастности России.

"Мы, конечно же, не исключаем никаких вариантов относительно того, кто за этим стоит. И очевидно, что это вписывается в недавние события, связанные с другими атаками дронов, нарушениями воздушного пространства и хакерскими атаками на европейские аэропорты", - сказала она, подчеркнув, что это следует рассматривать "в контексте всего остального, что происходит в Европе".

Видео дня

"Мы видели дроны над Польшей, которых там быть не должно, мы наблюдали активность в Румынии, нарушения воздушного пространства Эстонии, у нас была хакерская атака на европейские аэропорты в минувшие выходные, а теперь ещё и дроны в Дании и Норвегии", — заявила она.

Фредериксен добавила, что вторжение было направлено на "дестабилизацию обстановки и создание беспорядков. Посмотреть, насколько далеко вы можете зайти, и проверить границы дозволенного".

При этом она не исключила причестности России к этому инциденту.

"Я никоим образом не могу отрицать, что это Россия. Мы наблюдаем ряд гибридных атак, диверсий и попыток диверсий. Что именно произошло в Дании, сейчас расследуют власти".

Дроны над Данией - что известно

В понедельни вечером в столице Дании Копенгагене из-за дронов временно остановил работу аэропорт.

Датская полиция заявила, что два или три больших дрона, по-видимому, управлялись "опытным оператором", который хотел продемонстрировать их особые возможности. Дроны в Дании появлялись с разных направлений, периодически включая и выключая огни в течение нескольких часов, прежде чем исчезнуть.

Аэропорт Осло, главный авиационный узел Норвегии, также был вынужден закрыться на три часа после того, как там были замечены два дрона.

В результате двух инцидентов десятки тысяч пассажиров пострадали из-за того, что многие рейсы были задержаны или отменены.

Вас также могут заинтересовать новости: