После уничтожения этих бортов оккупантам придется задействовать для наблюдения другие средства, считает спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Особенность российских самолетов Бе-12 "Чайка", два из которых Силы обороны недавно поразили во временно оккупированном Крыму, в тихоходности, которая позволяет пилотам внимательно рассматривать цели на воде.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, отвечая на вопрос, могут ли оккупанты заместить утраченные борты другими средствами наблюдения.

"Потеря этих самолетов является для нас положительной новостью, ведь в первую очередь их использовали для противодронной борьбы, для наблюдения за надводной обстановкой. Но это не единственные образцы. С Бе-12 вообще интересная история - они уже должны были идти на списание. Не говорю именно об этих единицах, а в целом, потому что это уже достаточно старый самолет", - сказал Плетенчук.

Видео дня

По его словам, у оккупантов уже есть самолеты Бе-200 - это более новая версия, но, кроме этих типов самолетов, россияне используют и вертолеты, другие винтовые летательные аппараты.

По мнению Плетенчука, уничтожение двух "Чаек" определенным образом может усложнить жизнь оккупантам, ведь им придется задействовать для наблюдения другие средства. В то же время военный отметил, что количество самолето-вылетов противника очень большое - десятки в сутки. Для наблюдения за акваторией оккупанты применяют дроны различных типов - оперативно-тактического уровня и те, что имеют вооружение - типа "Орион".

"Но, как говорит сам российский диктатор - курица по зернышку клюет. То есть, если двигаться дальше в таком темпе, то у россиян возникнет довольно серьезная проблема с обеспечением этих противодронных облетов. Особенность этих самолетов (Бе-12 - УНИАН) в том, что они тихоходные и это дает оператору возможность рассматривать объекты на воде. Они, в принципе, противолодочные. Поэтому можно сказать, что враг использовал их по назначению", - сказал Плетенчук.

Поражение вражеских самолетов-амфибий в Крыму

21 сентября на территории временно оккупированного Крыма спецподразделение ГУР Минобороны Украины "Призраки" уничтожило два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение таких самолетов в истории. Они оснащены ценным оборудованием для выявления и ведения борьбы с подводными лодками. Тогда же вместе с самолетами Бе-12 был поражен многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

Вас также могут заинтересовать новости: