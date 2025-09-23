Певица уже пять лет не употребляет алкоголь.

Американская поп-звезда Майли Сайрус на днях отметила пять лет трезвости от алкоголя. По этому случаю она рассказала, что именно помогло ей держаться в течение этого времени и не сорваться.

Как пишет издание Independent, 32-летняя Сайрус в корне изменила свой образ жизни. Певица бросила не только пить, но и курить марихуану. Определенным лекарством и утешением для нее стало садоводство. Она отметила, что именно это хобби помогает "держаться на земле".

"Садоводство - это то, что ты делаешь для себя. Когда мы делимся так много собой, эти маленькие драгоценные моменты, связанные с чем-то простым, например, посадкой семян в землю и уходом за ними, становятся очень личным процессом. Это стало лекарством, которое помогло мне укрепить трезвый образ жизни", - призналась артистка.

Майли добавила, что для нее работа в саду заменяет спорт и медитации. Рядом с природой она может по-настоящему расслабиться и отдохнуть от сцены и публики:

"Это часть практики, подобной йоге: выходить на природу, делать что-то своими руками и заниматься творчеством, которое не связано со славой или успехом".

Певица отметила, что для нее "настоящая победа" - наблюдать, как цветут ее растения. Она поделилась, что вместе с другом ей удалось высадить 10 тысяч ромашек и 40 видов роз.

Напомним, что весной Майли Сайрус выпустила свой новый альбом Something Beautiful, а вместе с ним и клип на песню End of the World, который собрал почти 30 млн просмотров.

