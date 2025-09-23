Силы обороны Украины пытаются окружить российские оккупационные войска на Добропольском выступе.

Российская Федерация перебрасывает резервы для удержания позиций в направлении Доброполья, и продолжает наступление с целью охвата Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом военный аналитик Денис Попович сказал в эфире телеканала Суспільне.

"На Покровском направлении вообще решается судьба всей этой осенней кампании, которую затеяла Российская Федерация для того, чтобы получить какие-то победы", - отметил Попович.

В то же время, он считает, что внимание должно быть приковано к Добропольскому выступлению, где продолжаются бои.

Видео дня

Как подчеркнул Попович, Силы обороны Украины с целью окончательной ликвидации российского продвижения пытаются окружить оккупационные подразделения 51-й армии, которые прорвались на Добропольском выступе в августе.

"При этом Российская Федерация перебрасывает резервы для того, чтобы удержать позиции, и одновременно попытаться наступать на тех направлениях, где они для себя запланировали. Это Родинское, и дальше охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию, нарушить нашу логистику и обеспечить окружение этих городов", - сказал Попович.

При этом он настроен оптимистично относительно выполнения задач Силами обороны Украины.

"По состоянию на 23 сентября у нас могут там быть успехи", - подчеркнул Попович.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о продолжении контрнаступательной операции в районе Доброполья. В частности, Силам обороны удается продвигаться вперед. Украинским штурмовым подразделениям на отдельных участках удалось продвинулись от 200 м до 2,5 км.

В то же время 7 корпус быстрого реагирования ДШВ сообщает, что россияне в районе Покровска активизировали штурмовые действия и начали применять новую тактику - инфильтрации. Теперь оккупанты пытаются проникнуть небольшими группами, минуя передовые позиции украинских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: