"Фуцзянь" является третьим и самым мощным китайским авианосцем.

Китайцы обнародовали первые кадры полноценных полетов с борта своего нового авианосца "Фуцзянь". Об этом сообщает CNN.

Показаны не только кадры взлета и приземления старого палубного истребителя J-15T, но и нового палубного истребителя пятого поколения J-35, а также палубного самолета дальнего радиолокационного слежения KJ-600.

Самолеты запускали с помощью электромагнитной катапульты (EMALS). Единственным введенным в эксплуатацию авианосцем, оснащенным такой системой, является новейший авианосец ВМС США USS Gerald R Ford.

Сам "Фуцзянь" сейчас проходит заключительные испытания и скоро будет принят в состав китайских ВМС.

Система EMALS позволяет самолетам взлетать с более тяжелым вооружением и топливной нагрузкой. Два предыдущих китайских авианосца - "Шаньдун" и "Ляонин" - оснащены специальными трамплинами, как на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".

По мере того как Китай наращивает свою военно-морскую мощь, он более настойчиво действует в водах Тайваньского пролива, а также в Восточнокитайском и Южнокитайском морях, что вызывает критику со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Усиление китайского флота нередко воспринимают как прямую угрозу Тайваню.

Китайский флот - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что Пекин осваивает передовые технологии субмарин, что заставляет США и их союзников наращивать собственные подводные силы.

Новые китайские лодки могут дольше оставаться под водой и выполнять более сложные задачи, что может сделать КНР потенциальным лидером в подводной войне будущего (хотя пока техническое преимущество на стороне США).

Также сообщалось, что Пекин с бешеной скоростью производит передовые эсминцы, которые, возможно, уже не уступают американским.

Вас также могут заинтересовать новости: