Это станет возможно из-за отсутствия реакции Запада, считает Богдан Долинце.

22 сентября в Дании и Норвегии зафиксировали появление неизвестных БПЛА, и, по данным местных правоохранительных органов, они не были любительскими. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.

"То есть действительно речь идет о спецтехнике, или военной технике. Кроме того, мы видим, что эти беспилотники не просто совершали полет, а они совершали полет, как правило, в районах или над определенными военными объектами на территории стран НАТО. То есть речь идет о том, что фактически эти беспилотники могли обеспечивать определенный цикл разведки и передачи этой информации на территорию тех, кто их запускал", - сказал Долинце.

Он добавил, что Европа тем временем продолжает игнорировать факт того, кто мог запустить эти БПЛА, заявляя, что "это еще необходимо установить". Эксперт отметил, что на предыдущие провокации РФ с беспилотниками над странами Балтии, Румынией и Польшей Европа не дала серьезного ответа.

"И это привело к тому, что беспилотники российские продолжают уже дальше совершать полет. И скоро, при таких темпах, до конца этого года или в начале следующего есть вероятность, что российские беспилотники будут беспрепятственно осуществлять полет над любой страной на территории Европейского Союза. Будут осуществлять разведку, передачу информации, а возможно даже и падать на этих территориях", - добавил Долинце.

Дроны над Европой: что известно

22 сентября в Копенгагене из-за угрозы беспилотников приостановил работу местный аэропорт. Отмечается, что в районе аэропорта обнаружили 2-3 "больших дрона". Также медиа сообщали об объявлении сигнала воздушной тревоги в Норвегии на фоне сообщения о беспилотниках над военной крепостью Акерсхус в Осло.

Ранее россияне совершили провокацию в небе над Эстонией. Три самолета РФ пересекли воздушное пространство страны и находились там в течение 12 минут. В целом это было уже четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии Россией с начала года.

