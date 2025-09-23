Режиссер Зак Креггер рассказал первые подробности.

После выхода одного из самых ожидаемых хорроров этого лета - фильма ужасов "Оружие" ("Weapons") режиссер Зак Креггер анонсировал приквел ленты.

Как отмечает издание Variety, создатель фильмов "Варвар" и "Компаньон" подтвердил, что работает над новой работой. В ней сюжет будет сосредоточен на персонаже тети Глэдис, которую играет актриса Эми Мадиган.

"Это реально, и я говорил об этом с Warner Bros. Есть история, и я очень взволнован ею. Это не фигня", - отметил Зак.

Режиссер подчеркнул, что уже обдумывал концепцию приквела тети Глэдис еще до того, как фильм "Оружие" получил огромный успех и собрал более 260 миллионов долларов во всем мире.

"Я был готов к этому. У меня это было как будто в кармане перед выходом фильма", - добавил Креггер.

О чем фильм "Оружие"

События происходят в небольшом городке Мейбрук. Однажды утром учительница младших классов миссис Гэнди приходит на уроки, но не видит ни одного ученика. Позже оказалось, что накануне ночью 17 детей, кроме одного ребенка, проснулись, вышли из своих домов и исчезли в темноте. Местные жители и власти пытаются выяснить, куда делись дети и кто или что за этим стоит.

