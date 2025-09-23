Музыкант, скрывает свою избранницу.

Известный украинский музыкант, участник группы KADNAY Филипп Коляденко впервые за долгое время приоткрыл дверь в личную жизнь. В частности он рассказал, как изменились отношения с женой в течение 5 лет брака.

В комментарии программе "Тур звездами" 32-летний сын Дмитрия и Елены Коляденко признался, что проблемы, которые происходят в мире в течение этих пяти лет только укрепили отношения с его женой. По его словам, они, как и любая другая пара в Украине пытаются, несмотря на все держаться.

"Расцвели, как хорошее вино. Вообще можно отдать должное тем людям, которые находят друг друга в этом мире, в этом жестком, еще и военном состоянии и выживают вместе. Поэтому держимся пока есть сила", - заявил Филипп.

Видео дня

В то же время певец признался, что некоторые трудности в отношениях все же возникают. В частности влияет популярность Коляденко, из-за которой у жены могут возникать чувства ревности.

"Очень много поклонников, очень много тех, кто вдохновляется творчеством и много в целом пишет мне сообщений, а я еще из тех людей, которые отвечают на эти сообщения. Поэтому, конечно, я добиваю этим жену - то, что я стараюсь все открывать и стараюсь всем ответить. Но это никак не моя защита, но моя правда и сила в этих людях. И я думаю, что она за это меня очень сильно прощает", - поделился музыкант.

Стоит отметить, что Филипп Коляденко тайно женился на секретной избраннице. Их свадьба была очень камерной и в ближайшем будущем пара не планирует отпраздновать с большим количеством гостей. Ранее музыкант рассказывал, почему до сих пор скрывает свою жену.

Вас также могут заинтересовать новости: