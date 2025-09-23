Фестиваль будет проходить с 24 сентября по 4 октября 2025 года в Киеве.

Уже завтра, 24 сентября 2025 года, в Киеве стартует 16-й Одесский международный кинофестиваль. Напомним, что после начала полномасштабной войны России в Украине одно из крупнейших киномероприятий Украины переехало из родной Одессы – в 2023 году он прошел в Черновцах, а с 2024 года проводится в Киеве.

УНИАН накануне начала фестиваля подготовил подборку фильмов в рамках ОМКФ, на которые стоит обратить внимание в этом году.

13 фильмов из программы Одесского кинофестиваля 2025, которые стоит посмотреть:

– документальный фильм режиссера Марии Кондаковой о группе украинских ветеранов войны с опытом ампутаций, которые поднялись на гору Килиманджаро. Довженко. Большой Компромисс / Dovzhenko. Full Of Compromise – документальный фильм режиссера Игоря Иванько, посвященный 130-й годовщине со дня рождения одного из самых выдающихся деятелей украинского кинематографа. Фильм рассказывает о тернистом пути художника – от его первых шагов в кино до создания культовых лент, которые стали символами украинского поэтического кинематографа. Авторы исследуют, как Довженко маневрировал между собственными творческими идеалами и политическими ограничениями эпохи.

– новый боди-хоррор от триумфаторки Канн-2021, французского режиссера Джулии Дюкурно. Главная героиня фильма – тринадцатилетняя Альфа, которая возвращается домой с татуировкой. Ее мать – врач, которая понимает, что девушка могла заразиться неизвестной болезнью, которая превращает людей в мраморные статуи. Семья оказывается перед лицом страха, неизвестности и опасности, и одновременно вынуждена открывать тайны собственного рода, чтобы найти путь к выживанию. Поздняя смена / Late Shift / Heldin – драма швейцарского режиссера Петры Вольпе о преданной профессии медсестре, чья ночная смена превращается в настоящую гонку со временем. Фильм выбрали кандидатом от Швейцарии на "Оскар-2026".

– комедийная драма, режиссером которой выступил легендарный французский актер Пьер Ришар, он же сыграл одну из главных ролей. Фильм рассказывает историю двух мужчин, принадлежащих к разным поколениям, которых их объединяет дружба, любовь к природе и необычная привязанность к медведю, когда-то сбежавшему из цирка. Это теплое, полное философии путешествие, рассказывающее о взаимоотношениях человека и животного, которые меняют восприятие мира. Наполненные любовью / Matters Of The Heart / Fuld af kærlighed – драма датского режиссера Кристины Розендаль, которая была признана лучшим фильмом Дании на церемонии вручения национальной кинопремии в феврале 2025 года. Это история семьи, разрушенной алкогольной зависимостью отца, который искренне любит своих близких, но не умеет поставить их выше бутылки. Когда его отправляют на лечение, открывается более глубокая правда: проблемы кроются не только в зависимости, но и в нерешенных конфликтах и болях, которые тянутся из прошлого.

– черно-белая романтическая историческая драма португальца Мигеля Гомеша, за которую он получил награду Канн-2024 как лучший режиссер. Фильм, события которого происходят в 1917 году, рассказывает о госслужащем Эдварде, который убегает от невесты Молли в день их свадьбы. Он отправляется в путешествие по Азии, но женщина, которая до сих пор настроена на брак, отправляется на его поиски. Деревня вблизи рая / The Village Next to Paradise – драма сомалийско-австрийского писателя и режиссера Мо Хараве стала первым в истории фильмом из Сомали, попавшим в официальную программу Канн. Лента рассказывает о новосозданной семье в сомалийской деревне, которая должна балансировать между различными стремлениями и окружающим их сложным миром. Любовь, доверие и стойкость помогут им пройти этот жизненный путь.

– экспериментальный документальный фильм одесского многопрофильного художника Игоря Гусева имеет целью изменить представление зрителей об Одессе и искусстве, которое там создавалось. Речь пойдет о галерее НОРМА, в свободном пространстве которой в 2008-2011 годах выставлялись самые нестандартные художники города. Война глазами животных / Animals In War – это киноальманах, посвященный войне в Украине, в котором главными героями выступают животные. Режиссеры из Украины и из-за рубежа делятся историями, основанными на реальных событиях, которые изображают трудности, с которыми сталкиваются животные во время войны. В фильме представлен широкий спектр персонажей, сценариев и жанров, которые создают целостный портрет жизни в современной Украине. В одной новелле фильма главную роль сыграл знаменитый американский актер и большой друг Украины Шон Пенн.

– украинский научно-фантастический фильм от режиссера Павла Острикова, который уже успел получить высокие оценки критиков и награды международных кинофестивалей. В центре сюжета – украинский космический дальнобойщик Андрей Мельник, который перевозит ядерные отходы на грузовом корабле к заброшенному спутнику Юпитера Калисто. Во время его рутинного полета взрывается Земля, но Андрею удается выжить. Он становится последним человеком во Вселенной, пока с далекой космической станции ему не звонит француженка Катрин. Несмотря на все препятствия, Андрей решает встретиться с ней. Сад земных наслаждений / The Delight Of The Garden / Las delicias del jardín – анимационная комедия от легенды испанского кино Фернандо Коломо рассказывает об опытном художнике на склоне своей карьеры Фермине, который начинает страдать от дрожи руки. Оказавшись на грани разорения, он вынужден переселиться в мастерскую, которую делит со своим другом в старом гараже. Туда же приезжает его сын Пабло, также художник, после длительного путешествия в Индию, чтобы поселиться вместе с отцом. Их противоположные взгляды на искусство и жизнь быстро приводят к конфликту. Мать Пабло и бывшая жена Фермина делает им предложение: принять участие в конкурсе на интерпретацию "Сада земных наслаждений" Иеронима Босха, что могло бы решить их финансовые проблемы.

Продлится 16-й Одесский кинофестиваль до 4 октября 2025 года, а его основной локацией станет столичный кинотеатр "Жовтень". Подробнее с его программой и условиями посещения можно ознакомиться на сайте.

