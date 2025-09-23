Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, а евро - 48,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 23 сентября, вырос на 5 копеек - 41,60 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,10 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 49,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

Какой курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,28 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,22 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,90 грн/евро, а курс продажи - 48,71 грн/евро.

Национальный банк установил на 23 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на 13 копеек.

По данным регулятора, гривна также ослабила позиции относительно евро. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,73 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 31 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что на этой неделе курс доллара в Украине будет находиться в рамках 41,2-41,5 гривни на наличном рынке, что будет соответствовать уровню предыдущих недель.

