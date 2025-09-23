Точную дату пока не называют.

Стриминговый гигант HBO Max, который объединяет контент от HBO, Warner Bros., DC, Discovery и других студий, официально выходит на украинский рынок.

На это указывает появление украинской локализации на сайте сервиса. Именно здесь можно посмотреть такие мировые хиты, как "Игра престолов", "Последние из нас", "Наследники", "Белый лотос" и десятки других культовых сериалов, фильмов и документальных проектов. В Украине HBO Max будет доступен в двух тарифных планах:

пакет "Стандарт" обойдется в 7,99 евро (около 400 гривень) в месяц и позволит просматривать контент на двух устройствах одновременно в качестве Full HD, а также сохранять до 30 загрузок для офлайн-доступа;

(около 400 гривень) в месяц и позволит просматривать контент на двух устройствах одновременно в качестве Full HD, а также сохранять до 30 загрузок для офлайн-доступа; более расширенный пакет "Премиум" будет стоить 9,99 евро (около 500 гривень) в месяц и будет поддерживать до четырех устройств одновременно (из них два - для просмотра спортивного контента), предлагать качество 4K UHD и Dolby Atmos, а также позволит загружать до 100 эпизодов.

Кроме этого, за 3 евро в месяц к любому плану можно подключить дополнительный спортивный пакет, который откроет доступ к каналам Eurosport 1 и Eurosport 2.

Для сравнения, в Соединенных Штатах Америки базовый тариф с рекламой стоит 9,99 долларов (около 415 гривень), стандартный без рекламы - 16,99 (около 705 гривень), а премиум с расширенными возможностями - 20,99 (около 870 гривень) в месяц.

В Великобритании запуск HBO Max ожидается только в 2026 году, поэтому украинские зрители получат доступ к сервису раньше британской аудитории.

Напомним, ранее эксперты обращали внимание на кризис в стриминговой индустрии, в результате которого зрители все чаще возвращаются на пиратские сайты.

